22 trafikolyckor i Sigtuna under september

SOS Alarm tog emot 22 samtal om trafikolyckor i Sigtuna kommun under september – en nivå som ligger nära det historiska snittet för månaden.

Antalet trafikolyckor i Sigtuna under september var i linje med tidigare år, visar statistik från SOS Alarm. Totalt inkom 22 samtal om trafikolyckor, vilket är något över snittet för september som ligger på 18 samtal.

Jämfört med övriga månader är september en normalt trafikerad period. November är den månad då flest olyckor brukar inträffa, medan maj vanligtvis är lugnast.

Även på länsnivå låg siffrorna på en genomsnittlig nivå, men Sigtuna var en av de kommuner som hade flest rapporterade olyckor i Stockholms län – endast Salem hade fler samtal i förhållande till sin storlek.

– Antalet trafikolyckor ligger på en tämligen normal nivå. Vi följer statistiken löpande för att upptäcka eventuella förändringar. Några trygghetstips är att vara utvilad, planera körningen med pauser och undvika distraktioner, säger Björn Skoglund vid SOS Alarm.