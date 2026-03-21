187 brottsanmälningar senaste veckan

Polisen registrerade 187 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 11.

Av dessa gällde 70 brott som ska ha begåtts under samma vecka, medan övriga avsåg händelser som inträffat tidigare, enligt Newsworthy.

Utöver brottsanmälningarna registrerades även 33 andra ärenden i kommunen under perioden. Statistiken bygger på polisens dygnslistor för dagarna 9–15 mars.

Sett över den senaste månaden har totalt 645 anmälningar om misstänkta brott upprättats i kommunen. Skadegörelse är den vanligaste brottskategorin under perioden.

Enligt underlaget ingår inte alla typer av brott i statistiken, då vissa ärenden är åtkomstskyddade och därför inte redovisas.