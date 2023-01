18 miljoner reste via Arlanda

Arlanda hade 18 miljoner resenärer under 2022 vilket är 75 procent under nivån före pandemin.

Efter restriktioner i början av året blev det under februari möjligt att resa friare igen. Trafiken på Arlanda tog fart och flygbolag har både nyetablerat och ökat sitt linjenät.

– Det är ett styrkebesked och även in i det nya året ser vi fortsatt nya lanseringar. Faktorer som konjunktur och pandemiläget har än så länge inte påverkat efterfrågan i någon större utveckling, men bidrar till stor osäkerhet avseende efterfrågan på flygresor under det kommande året, kommenterar Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Antalet destinationer på Arlanda uppgår nu till 90 procent av hur det såg ut före pandemin, hela 50 nya destinationer adderades till Arlanda 2022. Ryanair och Eurowings etablerade även baser på Arlanda. Totalt var det 18 miljoner resenärer, det innebär att 3 av 4 resenärer kommit tillbaka sen innan pandemin. Under december var det 1,5 miljoner resenärer vilket motsvarar 85 procent av 2019-års resenärsnivåer.