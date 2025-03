176 misstänkta brott anmälda i Sigtuna kommun

Under vecka 10 registrerade polisen totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa rör 85 händelser som ska ha inträffat under samma vecka, medan övriga anmälningar gäller tidigare brott.

En sammanställning som Newsworthy gjort av antalet anmälda brott visar att 176 polisanmälningar gjordes under vecka 10. Utöver dessa brottsanmälningar har polisen även hanterat 36 andra ärenden i kommunen under perioden 3–9 mars. Statistiken baseras på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats i hela landet under veckan. Vissa typer av brott, såsom allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott, omfattas av sekretess och ingår därför inte i denna statistik.