175 brottsanmälningar i Sigtuna kommun under vecka 34

Polisen registrerade sammanlagt 175 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 34. Av dessa avsåg 104 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande rörde tidigare tidpunkter.

Utöver de 175 anmälningarna registrerades också 38 andra ärenden i kommunen. Statistiken bygger på polisens dygnslistor mellan den 18 och 24 augusti. Vissa ärenden, bland annat allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott, omfattas av sekretess och redovisas därför inte i materialet.

Stöld utan inbrott vanligast senaste månaden

Under de senaste fyra veckorna har polisen registrerat totalt 638 ärenden om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Den kategori som fått flest anmälningar under perioden är stöld utan inbrott.

