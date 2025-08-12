17 trafikolyckor i kommunen – lite över snittet

Under juli tog SOS Alarm emot 17 samtal om trafikolyckor i Sigtuna kommun. Det är något över det historiska snittet för månaden, som ligger på 14 samtal.

Juli är vanligtvis en lugnare månad för trafikolyckor jämfört med resten av året. I Stockholms län var läget liknande, med Nynäshamn som den kommun som hade flest samtal i förhållande till sin storlek, följt av Sigtuna.

– Vi konstaterar att antalet trafikolyckor under juli ligger på en tämligen normal nivå i kommunen. Vi följer statistiken löpande och för att fånga upp eventuella förändringar. Några trygghetstips; tänk på att vara utvilad när du kör, planera din körning med stopp för att bibehålla koncentrationen, anpassa din hastighet, ha koll på vägen och undvik annat som kan fånga uppmärksamheten, säger Björn Skoglund på SOS Alarm.