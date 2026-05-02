17-åring döms efter biljakt i Märsta – följdes från luften

En tonårspojke körde utan körkort, misshandlade en anhörig och försökte fly från polis i hög fart genom Märsta och Rosersberg. Nu döms han till skyddstillsyn.

Händelsen inträffade en kväll i vintras när en 17-årig pojke tog sin mammas bil och körde runt tillsammans med vänner norr om Stockholm. Pojken saknade körkort, rapporterar TV4.se. En anhörig lyckades stoppa bilen och ta nycklarna, men situationen eskalerade snabbt. Enligt förundersökningen gick pojken till attack och slog och knäade mannen, som till slut lämnade tillbaka nycklarna.

Därefter larmades polisen. Flera patruller skickades ut och fick syn på bilen vid E4 i höjd med Rosersberg. Föraren vägrade stanna och en biljakt inleddes. Jakten pågick i hög hastighet och omfattade ett stort antal polispatruller. Samtidigt följdes bilen från luften med polishelikopter.

Efter en stund tappade patrullerna bilen. Den övergavs senare i ett bostadsområde i Märsta, där pojken och hans vänner sprang från platsen. Polishelikoptern kunde dock följa föraren med värmekamera. Under flykten valde polisen att lysa upp honom med helikopterns strålkastare. Kort därefter gav pojken upp och satte sig på en lekplats innan han greps av polis.

Tingsrätten dömer nu 17-åringen till skyddstillsyn för misshandel, olovlig körning och vårdslöshet i trafik.