166 brottsanmälningar i Sigtuna under vecka 38

Polisen registrerade 166 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 38.
Newsworthys sammanställning över antalet anmälda brott för vecka 38 visar att 166 anmälningar registrerats. Av dessa rörde 94 händelser som ska ha inträffat under veckan, medan övriga anmälningar gäller tidigare brott. Utöver detta noterades 34 andra ärenden i kommunen.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Politik Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.