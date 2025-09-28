Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

166 brottsanmälningar i Sigtuna under vecka 38

Polisen registrerade 166 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 38.

Newsworthys sammanställning över antalet anmälda brott för vecka 38 visar att 166 anmälningar registrerats. Av dessa rörde 94 händelser som ska ha inträffat under veckan, medan övriga anmälningar gäller tidigare brott. Utöver detta noterades 34 andra ärenden i kommunen.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.