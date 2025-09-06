155 brottsanmälningar under vecka 35

Polisen registrerade totalt 155 misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 35, enligt statistik som Newsworthy sammanställt.

Newsworthys sammanställning av antalet anmälda brott förra veckan visar att 46 anmälningar rörde händelser som inträffade under veckan, medan övriga avsåg tidigare tidpunkter. Utöver de misstänkta brotten registrerades 32 andra ärenden i kommunen. Statistiken bygger på polisens nationella dygnslistor mellan den 25 och 29 augusti. Vissa typer av ärenden, exempelvis grova våldsbrott, sexualbrott och brott mot skyddslagen, lämnas inte ut av polisen och ingår därför inte i materialet.