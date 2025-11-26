15 000 i bostadskön i Sigtuna kommun

Det står över 15 000 personer i bostadskön i Sigtuna kommun. Samtidigt finns det ett hundratal lediga lägenheter hos SigtunaHem – hyresrätter samt bostadsrätter som är för dyra för de flesta.

Dessa bostäder byggdes utan det investeringsstöd som då fanns att söka men som den politiska ledningen (M, KD, SD och SfS, med Erik Langby i spetsen) avstod ifrån.

I Sigtuna kommun, precis som i så många andra kommuner, behöver människor flytta ihop, flytta isär, flytta hemifrån eller få en lämpligare bostad på ålderns höst – men det är svårt. Hyrorna i nybyggda lägenheter är på tok för höga.

Så hade det inte behövt vara om den politiska ledningen tagit emot det investeringsstöd som då fanns tillgängligt. Det handlar om betydande summor: som exempel kan nämnas att en tvåa med investeringsstöd skulle kosta cirka 5 000 kronor mindre i månaden jämfört med dagens hyra på nästa 13 000 kronor.

Några faktiska exempel:

· En tvåa på Sigtuna Stadsängar, som i dag kostar 12 914 kronor i månaden, hade med stöd kostat 8 055 kronor i månaden. Skillnad: 4 859 kronor.

· En tvåa i Stationshusen i Märsta, som i dag kostar 14 480 kronor i månaden, hade med stöd kostat 8 795 kronor i månaden. Skillnad: 5 685 kronor.

Hyresgästföreningen vill ha en stark allmännytta och vi anser därför att Sigtunahem behövs för att trygga allas rätt till en god bostad. Om vi också ska kunna hyra bostäder till rimlig kostnad så krävs det att politikerna söker och tar emot det stöd som erbjuds.

För oss hyresgäster har det därför stor betydelse vilka som styr på kommunal nivå. Det är där som det beslutas om vad som ska byggas, hur det ska byggas och var det ska byggas.

Trots att bostaden har en så avgörande betydelse för våra liv och för samhällets utveckling så får den tyvärr alldeles för liten plats i den politiska debatten.

I september 2026 år är det val till riksdag, region och kommun. Se då till att din röst blir hörd genom att delta i valet – och var påläst på så att du vet vad de olika partierna tycker i frågor som rör oss hyresgäster och våra behov.

Till sist vill vi ställa några frågor direkt till Erik Langby, ordförande i SigtunaHem:

– hur motiverade du beslutet att inte använda statligt stöd i nyproduktionen på Sigtuna Stadsängar och i Stationshusen i Märsta?

– Vad vill du säga till den ensamstående mamman som inte har råd att flytta in i en nyproducerad lägenhet?

– Om investeringsstödet hade funnits kvar, skulle ni då ha avstått även idag?