145 polisanmälningar i Sigtuna under förra veckan

Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.

Bland ärendena finns flera olika brottskategorier, där vissa sticker ut som mer frekventa än andra. Utöver dessa brott registrerades ytterligare 36 ärenden som hamnar under “övrigt” i polisens statistik, rapporterar Newsworthy.

Siffrorna bygger på polisens så kallade dygnslista för perioden 4–10 augusti. I statistiken ingår inte vissa skyddade ärenden, till exempel vissa våldsbrott, sexualbrott eller brott mot skyddslagen.

Ser man till den senaste månaden har totalt 601 anmälningar registrerats i kommunen, där “stöld utan inbrott” är den brottskategori som toppar listan.