145 polisanmälningar i Sigtuna under förra veckan

Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Bland ärendena finns flera olika brottskategorier, där vissa sticker ut som mer frekventa än andra. Utöver dessa brott registrerades ytterligare 36 ärenden som hamnar under “övrigt” i polisens statistik, rapporterar Newsworthy.
Siffrorna bygger på polisens så kallade dygnslista för perioden 4–10 augusti. I statistiken ingår inte vissa skyddade ärenden, till exempel vissa våldsbrott, sexualbrott eller brott mot skyddslagen.
Ser man till den senaste månaden har totalt 601 anmälningar registrerats i kommunen, där “stöld utan inbrott” är den brottskategori som toppar listan.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.