142 brottsanmälningar – här är de vanligaste i kommunen

Under vecka 25 registrerades totalt 142 polisanmälningar i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 88 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande avser tidigare tidpunkter.

Bland anmälningarna finns flera olika brottstyper representerade. Statistik från polisens dygnslistor visar att stölder utan inbrott varit den mest frekventa brottskategorin under den senaste månaden, med totalt 676 ärenden upprättade i kommunen de senaste fyra veckorna. Utöver brottsanmälningarna registrerade polisen även 30 övriga ärenden under vecka 25. Vissa typer av brott, som grova våldsbrott, frihetskränkningar, sexualbrott, brott mot skyddslagen och terroristbrott, ingår inte i statistiken eftersom de omfattas av sekretess. Källan till sammanställningen är ett registerutdrag från Polismyndigheten över anmälningar upprättade mellan 16 och 22 juni som Newsworthy sammanställt.