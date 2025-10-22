De nya husen i Steninge slottsbyFoto: Pressbild

100 nya hyresradhus planeras i Steninge slottsby

Brunswick Real Estate lanserar det nya bostadsbolaget Lynea, som ska äga och förvalta nyproducerade småhus som hyresrätter i Storstockholm.

Ett av de första projekten byggs i Steninge slottsby där 100 hyresradhus planeras i kvarteret Tornvändan. Inflyttning väntas starta i mars 2026.

Husen byggs i trä, får moderna planlösningar i två våningar och ska miljöcertifieras enligt Svanen. Projekten utvecklas av Blooc, som ingår i Derome-gruppen och är specialiserade på småhus i trädgårdsstäder.

Bakom satsningen står Brunswick tillsammans med fastighetsfonder förvaltade av Blackstone. Målet är att långsiktigt bygga upp en portfölj av energieffektiva hyresradhus i Stockholmsområdet.

Av Erik Karlsson
