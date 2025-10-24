Börjesson och WindefalkFoto: montage/märsta.nu

100 bostäder i Hällsboskogen kan inte ses som en isolerad åtgärd

“Exploatering i Hällsboskogen innebär inte att gammal skog går förlorad, träden är ju bara 70 år”. M-SD-KD-SfS-styret har svårt att förstå det som flera remissinstanser hjälpsamt påpekat: när skogen försvinner kommer den inte kunna utvecklas och bli gammal.

Många Sigtunabor värdesätter närheten till naturen. Forskning visar att skog i åldern 60-80 år är mest värdefull för rekreation. Det är också viktigt att naturen är sammanhängande – att bygga i Hällsboskogen innebär tvärtom att naturen fragmenteras.

De 900 bostäderna i Sigtuna stadsängar, där skogsmark exploaterats, gör dessutom att fler invånare ska dela på mindre skog. De 100 bostäderna i Hällsboskogen kan inte ses som en isolerad åtgärd.
Sigtuna kommun saknar fortfarande riktvärden för tillgång till bostadsnära natur, och även rutiner för bedömning av ett projekts sammantagna klimatpåverkan. Det innebär att kommunen i varje projekt måste ta ett särskilt ansvar för helhetsperspektivet.

Kommunen har planmonopol, det vill säga sista ordet om hur mark ska användas, eftersom kommunen har ansvar för utvecklingen på lång sikt. För att göra kvalificerade bedömningar har politikerna mycket kompetenta tjänstepersoner till sin hjälp. Dessa påpekar bland annat att planen saknar bedömning av långsiktiga effekter som förlust av grönområden, klimatpåverkan och fragmentering av spridningssamband.

Trots kritiska remissinstanser och synpunkter från hundratals privatpersoner går M, SD, KD och SfS vidare med planen. Med stöd av L och C har den nu beslutats i kommunfullmäktige.

Vi i Miljöpartiet fortsätter arbeta för att:
● bostadsnära natur bevaras istället för att byggas bort
● bygga nytt nära kollektivtrafik – istället för att förvärra trafiksituationen på väg 263
● kommunen tar ansvar för folkhälsa, natur och klimat– även på lång sikt.

  • Lowe Börjeson (MP), gruppledare
  • Karolina Windefalk (MP), ledamot kommunfullmäktige
  • Tove Björlin (MP), ersättare kommunfullmäktige
  • Erik Glans (MP), ersättare kommunfullmäktige
Av redaktion@marsta.nu

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.