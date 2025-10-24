100 bostäder i Hällsboskogen kan inte ses som en isolerad åtgärd

“Exploatering i Hällsboskogen innebär inte att gammal skog går förlorad, träden är ju bara 70 år”. M-SD-KD-SfS-styret har svårt att förstå det som flera remissinstanser hjälpsamt påpekat: när skogen försvinner kommer den inte kunna utvecklas och bli gammal.

Många Sigtunabor värdesätter närheten till naturen. Forskning visar att skog i åldern 60-80 år är mest värdefull för rekreation. Det är också viktigt att naturen är sammanhängande – att bygga i Hällsboskogen innebär tvärtom att naturen fragmenteras.

De 900 bostäderna i Sigtuna stadsängar, där skogsmark exploaterats, gör dessutom att fler invånare ska dela på mindre skog. De 100 bostäderna i Hällsboskogen kan inte ses som en isolerad åtgärd.

Sigtuna kommun saknar fortfarande riktvärden för tillgång till bostadsnära natur, och även rutiner för bedömning av ett projekts sammantagna klimatpåverkan. Det innebär att kommunen i varje projekt måste ta ett särskilt ansvar för helhetsperspektivet.

Kommunen har planmonopol, det vill säga sista ordet om hur mark ska användas, eftersom kommunen har ansvar för utvecklingen på lång sikt. För att göra kvalificerade bedömningar har politikerna mycket kompetenta tjänstepersoner till sin hjälp. Dessa påpekar bland annat att planen saknar bedömning av långsiktiga effekter som förlust av grönområden, klimatpåverkan och fragmentering av spridningssamband.

Trots kritiska remissinstanser och synpunkter från hundratals privatpersoner går M, SD, KD och SfS vidare med planen. Med stöd av L och C har den nu beslutats i kommunfullmäktige.

Vi i Miljöpartiet fortsätter arbeta för att:

● bostadsnära natur bevaras istället för att byggas bort

● bygga nytt nära kollektivtrafik – istället för att förvärra trafiksituationen på väg 263

● kommunen tar ansvar för folkhälsa, natur och klimat– även på lång sikt.