Wings föll i Pinbackshallen mot Borlänge

I en intensiv kamp på isen stod Wings och Borlänge ansikte mot ansikte i en händelserik match i Hockeyettan. Borlänge lyckades ta hem segern med en knapp marginal på 4-2.

Borlänge startade starkt och satte press på Wings direkt, men redan efter 1 minut och 39 sekunder drabbades de av en utvisning. Trots detta kunde Wings inte kapitalisera på sitt powerplay. Vid 4 minuter och 29 sekunder in i perioden gjorde Borlänge 0-1, en scoring som möttes av tvivel på grund av en misstänkt spark. Trots att Wings ökade trycket efter målet, stod det 0-2 på tavlan efter 9 minuter och 36 sekunder. Dock svarade Wings snabbt när Emil Gabrielson pricksköt 1-2 med 1 minut och 49 sekunder kvar av perioden, assisterad av Olle Dahlman. Skotten i perioden slutade 12-8 till Borlänge.

Den andra perioden började fem minuter sent på grund av blöt is i Pinbackshallen. Wings startade perioden starkt och skapade chanser. Vid 4 minuter och 59 sekunder drog Borlänge på sig en utvisning, men Wings kunde inte utnyttja sitt powerplay. Trots fler utvisningar under perioden, inklusive en dubbelutvisning och ett straffslag för Wings, kunde de kvittera till 2-2 efter 10 minuter och 48 sekunder genom Didrik Lif, assisterad av Tim Dackell och Carl Aronsson. Skotten i andra perioden var jämnt fördelade med 11-11.

Wings hade svårigheter att hitta flytet i inledningen av den tredje perioden, och Borlänge utnyttjade detta genom att göra 2-3 efter 4 minuter och 53 sekunder. Trots flera utvisningar för båda lagen, inklusive ett straffslag för Wings som missades av Tim Dackell, hade båda lagen svårt att utnyttja sina powerplays. Borlänge lyckades slutligen göra 2-4 med bara 11 sekunder kvar av matchen när de satte pucken i en öppen bur. Trots en stark prestation från Wings boxplay blev slutresultatet 2-4. Skotten i tredje perioden slutade 6-8, och totalt var det 29-27 i skott till Wings.