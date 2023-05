Skånela till final i USM

Skånela IF F14 har nått final som spelas på söndag mot Lödde Vikings: - Vi är ett lag som aldrig ger upp, även när det går dåligt så håller vi humöret uppe, sa Sophia Bäckman, spelare, till Handbollskanalen efter matchen

Skånela IF har tagit sig till finalen i USM efter en imponerande comeback mot Tumba i semifinalen. Matchen var intensiv från början med båda lagen som visade upp sitt bästa spel. I slutändan var det ett sent avgörande mål från Skånela som gjorde skillnaden och gav dem segern med 26-25 när bara 28 sekunder återstod av matchen. Märstalaget hade verkligen imponerat under hela turneringen, även om de tippades som det åttonde bästa laget inför USM. Detta gör segern ännu mer imponerande och Skånela IF kan nu se fram emot finalen med stort självförtroende.

Fotnot: Denna text genererades med en textrobot