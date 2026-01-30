Marcus Nilsson tränare juniorlaget. Foto: Skånela IF

Skånela redo för USM – tre matcher väntar i helgen

Skånela IF kliver in i steg 3 av USM med stärkt självförtroende efter flera segrar under vintern. I helgen väntar tre matcher på två dagar, där laget hoppas ta nästa steg i turneringen.

Skånela IF:s juniorer spelar i helgen steg 3 i USM. Laget kommer till matcherna med god form efter vinster både i division 2 och i juniorserien, något som gett ökat självförtroende inför utmaningen. Samtidigt väntar ett intensivt spelschema med tre matcher på kort tid, vilket ställer krav både fysiskt och mentalt.

Under säsongen har Skånela utvecklat sitt anfallsspel och kontringsspel, där målproduktionen varit hög. Fokus inför helgen har legat på att fortsätta bygga vidare på detta, samtidigt som laget arbetat med att stärka försvarsspelet och skapa fler spelstopp. Träningsveckan har enligt laget präglats av förberedelser med fokus på den egna prestationen snarare än motståndet.

För att nå avancemang till steg 4 pekas försvarsspelet och målvaktsspelet ut som avgörande faktorer. Ett mer aggressivt och samspelt försvar bedöms vara nyckeln för att minska antalet insläppta mål och ge laget bättre förutsättningar i matcherna.

Skånela hoppas också kunna bjuda publiken på ett spel med högt tempo, mycket kontringar och stor kämpaglöd när laget kliver ut på planen i helgens matcher. Tidigare USM i Märsta har lockat hundratals åskådare till Vikingahallen. Räkna med ny folkfest denna helg.

Matchprogram, USM steg 3:
Lördag kl. 15.00: Skånela IF – IFK Tumba
Söndag kl. 10.00: Skånela IF – Borlänge HK
Söndag kl. 16.30: Skånela IF – Årsta AIK HF

Av Erik Karlsson
damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.