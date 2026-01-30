Skånela redo för USM – tre matcher väntar i helgen

Skånela IF kliver in i steg 3 av USM med stärkt självförtroende efter flera segrar under vintern. I helgen väntar tre matcher på två dagar, där laget hoppas ta nästa steg i turneringen.

Skånela IF:s juniorer spelar i helgen steg 3 i USM. Laget kommer till matcherna med god form efter vinster både i division 2 och i juniorserien, något som gett ökat självförtroende inför utmaningen. Samtidigt väntar ett intensivt spelschema med tre matcher på kort tid, vilket ställer krav både fysiskt och mentalt.

Under säsongen har Skånela utvecklat sitt anfallsspel och kontringsspel, där målproduktionen varit hög. Fokus inför helgen har legat på att fortsätta bygga vidare på detta, samtidigt som laget arbetat med att stärka försvarsspelet och skapa fler spelstopp. Träningsveckan har enligt laget präglats av förberedelser med fokus på den egna prestationen snarare än motståndet.

För att nå avancemang till steg 4 pekas försvarsspelet och målvaktsspelet ut som avgörande faktorer. Ett mer aggressivt och samspelt försvar bedöms vara nyckeln för att minska antalet insläppta mål och ge laget bättre förutsättningar i matcherna.

Skånela hoppas också kunna bjuda publiken på ett spel med högt tempo, mycket kontringar och stor kämpaglöd när laget kliver ut på planen i helgens matcher. Tidigare USM i Märsta har lockat hundratals åskådare till Vikingahallen. Räkna med ny folkfest denna helg.

Matchprogram, USM steg 3:

Lördag kl. 15.00: Skånela IF – IFK Tumba

Söndag kl. 10.00: Skånela IF – Borlänge HK

Söndag kl. 16.30: Skånela IF – Årsta AIK HF