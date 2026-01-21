Skånelas publik, aktiva och medlemmar är bland de bästa i länet på att panta flaskor.

Skånela nia i panttoppen

Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

Totalt har nästan 2 500 föreningar runt om i landet deltagit i tävlingen, som genomfördes för trettonde året i rad. Tillsammans samlade föreningarna in närmare 15 miljoner burkar och flaskor, vilket genererade över 13 miljoner kronor till föreningslivet, enligt Pantamera.

Bäst placerad från Sigtuna kommun blev Skånela IF Handboll, som hamnade på nionde plats i länet efter att ha samlat in 7 265 burkar och flaskor. Även Sigtunabygdens Ryttarförening, Sigtuna Bågskytteklubb, Sigtuna Märsta GK Truppgymnastik samt flera andra lokala föreningar finns med på listan.

Pantameras Föreningskamp omfattar både pantintäkter och prispengar. Den förening som samlar in mest pant i hela landet belönas med 20 000 kronor, medan en länsvinnare i varje län får 10 000 kronor.
– Det är fantastiskt att så många idrottsföreningar väljer att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan, samtidigt som de gör en insats för miljön, säger Eva Stenström, kundansvarig på Pantamera/Returpack, enligt Pantamera.

Av Erik Karlsson

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.

EXTRA

Gustaf Berglund uttagen till OS

skidor Längdåkaren Gustaf Berglund är uttagen till Sveriges OS-trupp inför vinter-OS i Milano Cortina 2026. Berglund är född i Dalarna, uppvuxen i Sigtuna och tävlar i dag för IFK Mora. För honom blir det OS-debut.

damallsvenskan

Förlust för Skånela mot Lugi

Handboll Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.