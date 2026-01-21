Skånela nia i panttoppen

Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

Totalt har nästan 2 500 föreningar runt om i landet deltagit i tävlingen, som genomfördes för trettonde året i rad. Tillsammans samlade föreningarna in närmare 15 miljoner burkar och flaskor, vilket genererade över 13 miljoner kronor till föreningslivet, enligt Pantamera.

Bäst placerad från Sigtuna kommun blev Skånela IF Handboll, som hamnade på nionde plats i länet efter att ha samlat in 7 265 burkar och flaskor. Även Sigtunabygdens Ryttarförening, Sigtuna Bågskytteklubb, Sigtuna Märsta GK Truppgymnastik samt flera andra lokala föreningar finns med på listan.

Pantameras Föreningskamp omfattar både pantintäkter och prispengar. Den förening som samlar in mest pant i hela landet belönas med 20 000 kronor, medan en länsvinnare i varje län får 10 000 kronor.

– Det är fantastiskt att så många idrottsföreningar väljer att samla in pant som ett sätt att få in pengar till föreningskassan, samtidigt som de gör en insats för miljön, säger Eva Stenström, kundansvarig på Pantamera/Returpack, enligt Pantamera.