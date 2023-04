Så gick det för bygdens lag

Helgens fotbollsmatcher i olika divisioner bjöd på spännande och händelserika matcher. I Division 6S vann Frösunda över Märsta Syrianska efter en sent avgörande mål, medan Procyon2 och Skokloster också säkrade segrar. I Division 6V vann Sigtuna IF över Isun, och i Division 4 blev det en överlägsen seger för Vaksala över Rosersbergs IK. Här är en sammanfattning av resultaten och händelserna från helgens fotbollsmatcher.

Match: Division 4

Lag: Rosersbergs IK mot Vaksala

Resultat: 0-4

Rosersbergs IK mötte Vaksala i en match som spelades på Råbergsvallen inför 50 åskådare. Vaksala tog ledningen i slutet av första halvlek, och i andra halvlek kom tre raka mål inom en kvart tidigt i halvleken. Vaksala visade upp starkt spel och säkrade en 4-0-seger mot Rosersbergs IK.

Efter matchen befinner sig Rosersbergs IK nu på sista plats i tabellen efter två spelade matcher. Nästa match är planerad att spelas den 7 maj mot Bälinge på bortaplan.

Match: Division 6S

Lag: Märsta Syrianska mot Frösunda

Resultat: 2-5

Märsta Syrianska och Frösunda möttes i en spännande match där Frösunda till slut vann med 5-2. Märsta Syrianska tog ledningen i minut 55 och 75 genom mål av Bavel Rashid och matchen stod 2-2. Men det var Frösunda som avgjorde sent i matchen och tog ledningen i minut 88. Märsta Syrianska fick hela sju gula kort och två röda kort under matchen.

Match: Division 6S

Lag: Procyon2 mot Rosersbergs IK2

Resultat: 2-0

Procyon2 mötte Rosersbergs IK2 och vann med 2-0. Det var en stark insats av Procyon2 som lyckades hålla nollan och göra två mål för att säkra segern.

Match: Division 6S

Lag: Skokloster mot Märsta IK2

Resultat: 4-1

Skokloster mötte Märsta IK2 och vann med 4-1. Märsta IK2 gjorde 1-1 efter en kvart, men i andra halvlek svarade Skokloster för tre raka mål och säkrade segern.

Match: Division 6V

Lag: Sigtuna IF mot Isun

Resultat: 3-1

Sigtuna IF mötte Isun och vann med 3-1. Sigtuna IF tog ledningen med 1-0 i pausen efter ett mål av Bilal Khayati. I andra halvlek gjorde Sigtuna IF ytterligare två mål, varav ett var ett självmål. Isun reducerade i 92:a minuten, men matchen blev hetsig mot slutet och Isun fick två röda kort.