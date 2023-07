Proffstävling hos Arlandastads Golfklubb

Arlandastad Golf står värd för årets spännande proffstävling, Arlandastad Trophy by Cutter & Buck, som är en deltävling i MoreGolf Mastercard Tour. Denna prestigefyllda tävling har en total prissumma på 470 000 kr och lockar framstående golfspelare från hela Norden. Under tävlingen kommer tre lovande spelare från Arlandastad GK att ge sig in i kampen mot övriga deltagare - Joakim Ericsson, Axel Bolander och Rasmus Wendelin.

MoreGolf Mastercard Tour är den högsta nivån av proffstävlingar för herrar i Norden och ger golfspelare från flera länder en möjlighet att tävla, utvecklas och ta sig vidare till de högsta nivåerna i Europa. Arlandastad Trophy är ett utmärkt tillfälle för spelarna att visa upp sin skicklighet och ambition på den stora scenen. Tävlingen kommer att äga rum mellan den 5 juli och 7 juli på den Masters Banan på Arlandastad Golf. Banan, som anses vara en av de mest utmanande och vackra i regionen, kommer att utgöra en perfekt plattform för att bedöma spelarnas färdigheter. För dem som är intresserade av att se tävlingen på plats erbjuds fri entré för att få uppleva den intensiva och spännande atmosfären. Publiken kan förvänta sig att få se golf i världsklass och bli inspirerade av de skickliga spelarna. Arlandastad Golf ser fram emot att vara värd för Arlandastad Trophy och att se Joakim Ericsson, Axel Bolander och Rasmus Wendelin tävla mot de andra deltagarna. Det blir en spännande tävling där publiken kommer att få möjlighet att uppleva golfens magi på nära håll.