Oavgjort för Märsta IK i premiären

Märsta IK fick nöja sig med 2–2 hemma mot Enköpings IS, trots ledning i slutet av matchen.

Efteråt var det en besviken Kevin Touré i Märsta.
– Vi borde ha vunnit den här matchen. Det är onödigt att tappa poäng, säger han.

Märsta tog ledningen två gånger under matchen men lyckades inte stänga den. Kvitteringen kom sent och innebar att det bara blev en poäng.

Samtidigt blickar laget framåt.
– Vi ser fram emot säsongen och vill göra Märsta IK till ett topplag, säger Touré.

Han lyfter också fram att vissa matcher kan bli extra tuffa.
– Gräsö kan bli svåra att möta.

Av redaktion@marsta.nu

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.

Anthony Nyberg matchhjälte för Karlskoga

Ishockey Märstasonen Anthony Nyberg fick en oväntad chans i Hockeyallsvenskan – och tog den. När han vaktade målet mot Modo på söndagen svarade han för 17 räddningar på 18 skott och hyllades efteråt som matchhjälte.

Jesper Wahlberg kan bli Årets cyklist

Cykel Jesper Wahlberg från Märsta BMX är en av de 13 nominerade till utmärkelsen Årets cyklist 2025. Nu öppnar omröstningen där allmänheten kan vara med och påverka vilka som prisas.