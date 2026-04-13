Oavgjort för Märsta IK i premiären

Märsta IK fick nöja sig med 2–2 hemma mot Enköpings IS, trots ledning i slutet av matchen.

Efteråt var det en besviken Kevin Touré i Märsta.

– Vi borde ha vunnit den här matchen. Det är onödigt att tappa poäng, säger han.

Märsta tog ledningen två gånger under matchen men lyckades inte stänga den. Kvitteringen kom sent och innebar att det bara blev en poäng.

Samtidigt blickar laget framåt.

– Vi ser fram emot säsongen och vill göra Märsta IK till ett topplag, säger Touré.

Han lyfter också fram att vissa matcher kan bli extra tuffa.

– Gräsö kan bli svåra att möta.