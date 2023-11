Lindqvist tar över som herrtränare

Skånela IF presenterar idag Tim Lindqvist som den nya ansvariga tränaren för herrlaget efter Mattias Flodman. Lindqvist kommer att leda laget under säsongerna 24/25 och 25/26.

Skånela IF har en lång historia av att utbilda och producera skickliga tränare genom åren. Valet att satsa på Tim Lindqvist, en nyckelperson i Skånelas utveckling, är ett led i att skapa en ny generation med en stark förankring i föreningen. Tim har en spelarbakgrund i klubben och har de senaste åren varit tränare för ungdoms- och utvecklingslag, samt assisterande tränare för herrlaget. Mellan perioderna i Skånela var han i AIK och gjorde en imponerande insats med deras herrlag i div 1 och allsvenskan. Hans ledarskapskvaliteter och potential har varit tydliga för oss under en längre tid. Hans erfarenhet av att leda lag på denna nivå, i kombination med ett nära samarbete med Mattias Flodman, gör att vi är mycket nöjda med att Tim accepterat denna viktiga roll i Skånela IF. Vi fortsätter att satsa på våra egna talanger som delar klubbens ambitioner, och att främja både tränare och spelare är en central del av vår strategi.

Tim Lindqvist kommenterar sin nya roll: ”Att få leda laget under kommande säsonger fyller mig med förväntan och stolthet. Jag trivs mycket bra i föreningen och med alla fantastiska människor som finns här och runtomkring. Mitt fokus ligger på att fortsätta driva utvecklingen framåt och bygga vidare på det gedigna arbete som gjorts av Jimmy Karlsson och Mattias Flodman under de senaste åren för att göra Skånela så framstående som möjligt. Även om det återstår mycket av den pågående säsongen, är vårt mål klart – att kliva upp i Handbollsligan. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med Flodman och laget för att göra detta mål möjligt.”

Peder Nielsen, ansvarig för herrlaget, uttrycker sin tillfredsställelse med Tims tillsättning: ”Vi är naturligtvis väldigt nöjda med att få in Tim så snabbt efter beskedet att Flodman lämnar oss efter säsongen. Tim var en av våra främsta kandidater, då vi har följt hans utveckling inom alla de områden som en tränare behöver behärska. Vi är övertygade om att Tim är redo och bäst lämpad att fortsätta utvecklingen av Skånelas herrlag. Han har arbetat nära Flodman under den här säsongen och har en gedigen insyn och förståelse för hur Skånelas modell ser ut. Nu fortsätter det hårda arbetet denna säsong, parallellt med att vi planerar inför kommande säsonger för att fortsätta att presentera ett starkt herrlag på banan.”