Kim Taekwondo med medaljer i Spanien och Helsingborg

Kim Taekwondo hade en intensiv tävlingshelg med starter både internationellt och nationellt.

I helgen deltog landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah i Spanish Open i La Nucia, som avgjordes fredag till söndag.

Nazaah tävlade på lördagen och gick in som förstaseedad i sin klass, i ett startfält där Spanien dominerade. Hon inledde med seger mot en spansk motståndare, följde upp med ännu en vinst mot Spanien och tog sig till semifinal. Där blev det en jämn match mot en fjärdeseedad spanjor, men Nazaah föll knappt och slutade på bronsplats.

Izabella Källstrand tävlade på söndagen och mötte direkt Frankrikes landslagsrepresentant. Det blev en jämn match, men där fransyskan till slut drog det längsta strået.

Samtidigt som landslagsduon tävlade i Spanien fanns Kim Taekwondo även på plats i Helsingborg Challenger. Där deltog nybörjare och mer erfarna utövare från klubbens nästa generation.

Resultatet blev totalt sju medaljer på sju deltagare – fyra silver och tre brons.