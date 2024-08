Jumbon nollade Sigtuna IF

Sigtuna IF föll oväntat i mötet hemma mot Gränby. Jumbon Gränby tog säsongens första seger när man besegrade SIF med 1-0.

Det var inte en omstart man ville ha i Sigtuna IF. Sigtuna IF har gått som tåget under våren och vunnit 8 av 11 matcher. Mot jumbon Gränby trodde nog de flesta att det skulle bli tre enkla poäng in på kontot och fortsatt toppjakt. Men matchen stod länge oavgjord, 0-0. Frustrationen växte i Sigtuna IF som drog på sig fyra varningar under halvleken. Istället var det Gränby som tog ledningen i 82:a minuten. Sigtuna hade ett par skott på målvakten i Gränby men kom inte närmare. Publiken ville på slutet ha en straff men så blev det inte. Istället blev det ytterligare en varning för SIF som får spela nästa match borta mot Rimbo på lördag.