Arafat, trea på pallen.Foto: Insändarbild
Oscar Evans, trea på pallen.Foto: Insändarbild
Olivia Ghazal, tvåa på pallenFoto: Insändarbild

Framgångar för judokas från kommunen

Oscar Evans, Arafat Imidzhanov och Olivia Ghazal

SM i judo avgjordes i Skurup i Skåne den 7–8 februari och resulterade i flera medaljer för uppländska klubbar. Totalt hamnade tio medaljer i Uppland, varav Knivsta Judoklubb stod för åtta.

Fyra av Knivsta Judoklubbs medaljer togs av judokas från Sigtuna kommun. Klubben noterade därmed ett nytt medaljrekord vid ett SM.

Oscar Evans, tävlande för Knivsta Judoklubb, tog silver i viktklassen -60 kg i både U18 och U21. Under mästerskapet gick han totalt åtta matcher med sex vinster och två förluster.

I U21-klassen -66 kg tog Arafat Imidzhanov brons efter insatser i ett startfält med 17 deltagare. Han föll i semifinalen mot den blivande svenska mästaren Samir Poblocki.

Även Olivia Ghazal Jansson stod för ett starkt mästerskap och tog silver i -57 kg efter flera stabila matcher. Hon har tidigare tagit medaljer på Nordiska mästerskapen och bekräftade även vid SM sin plats i den nationella toppen.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

Sigtunarännet planeras till den 15 februari

Sport Planeringen pågår inför årets Sigtunarännet. Trots en vinter som hittills inte varit optimal för skridskoåkning ser arrangören just nu förutsättningar för att kunna genomföra loppet.

damallsvenskan

Skånela besegrade Tyresö

Handboll Skånela vann klart mot Tyresö med 33-25 på lördagen. Kinga Kozdra svarade för flest mål i märstalaget med sex mål

Skånela nia i panttoppen

Sport Flera föreningar i Sigtuna kommun placerar sig på årets så kallade Panttopp i Pantameras miljötävling Föreningskampen, där idrotts- och ideella föreningar samlar in pant för att stärka sina föreningskassor.

”Chippen” tillbaka i Skånela IF

Handboll Fredrik ”Chippen” Söderberg är klar för en roll i Skånela IF:s damorganisation. Uppdraget innebär att han går in som tränarstöd till både ledare och spelare under resterande del av säsongen.

Daniel Söderberg klar för Odd

Fotboll Daniel Söderberg från Märsta är klar för norska Odd. Den 28-årige mittfältaren ansluter från Sandvikens IF i Superettan och är nu på plats i Skien.