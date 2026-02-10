Framgångar för judokas från kommunen

Oscar Evans, Arafat Imidzhanov och Olivia Ghazal

SM i judo avgjordes i Skurup i Skåne den 7–8 februari och resulterade i flera medaljer för uppländska klubbar. Totalt hamnade tio medaljer i Uppland, varav Knivsta Judoklubb stod för åtta.

Fyra av Knivsta Judoklubbs medaljer togs av judokas från Sigtuna kommun. Klubben noterade därmed ett nytt medaljrekord vid ett SM.

Oscar Evans, tävlande för Knivsta Judoklubb, tog silver i viktklassen -60 kg i både U18 och U21. Under mästerskapet gick han totalt åtta matcher med sex vinster och två förluster.

I U21-klassen -66 kg tog Arafat Imidzhanov brons efter insatser i ett startfält med 17 deltagare. Han föll i semifinalen mot den blivande svenska mästaren Samir Poblocki.

Även Olivia Ghazal Jansson stod för ett starkt mästerskap och tog silver i -57 kg efter flera stabila matcher. Hon har tidigare tagit medaljer på Nordiska mästerskapen och bekräftade även vid SM sin plats i den nationella toppen.