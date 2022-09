Klar derbyseger för Arlanda

FC Arlanda tog en klar derbyseger borta mot Enköpings SK på Enavallen.

Det var mållöst i paus mellan ESK-FC Arlanda på Enavallen. Dock fick hemmalaget en utvisning just före vilan och i andra kom utdelningen för tabellettan Arlanda. 1-0 satte Daniel Aramesh i 50:e minuten, 2-0 kom också via Aramesh bara några minuter därpå. Sen dröjde det till 69:e minuten innan Mykyta Khodakovski punkterade matchen med 3-0. ESK Joel Bernhardsson knorrade snyggt in en frispark från strax utanför strandområdet med drygt 10 minuter kvar. Dock så blev det inte mer spännande än så utan FC Arlandas Muktar Ahmed satte två mål sista fem minuterna och slutresultatet skrevs till 5-1. I tabellen leder nu FC Arlanda med fyra poäng då det återstår fyra matcher kvar att spela. Det luktar onekligen avancemang för märstalaget.