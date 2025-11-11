Vattenläcka på Norrbacka – stora mängder vatten i området

En omfattande vattenläcka har drabbat Norrbacka under natten.

Under natten mot tisdag larmades SOS om en vattenläcka på Norrbackavägen. Larmet inkom strax efter midnatt och räddningstjänsten skickades till platsen.

Enligt bilder från platsen verkar det röra sig om en läckande vattenledning. Stora mängder vatten hade då redan runnit ut innan vattenjouren hann stänga av tillförseln.

Sigtuna vatten och avfall har kallats ut för att åtgärda felet och lokalisera den exakta skadan på ledningen. Vid 01-tiden pågick fortfarande arbetet med att begränsa spridningen av vattnet.

Det är ännu oklart hur länge vattnet kommer vara avstängt i området.