Varnar för svag is på Sigtunafjärden

Kommunen varnar för svaga isar i Sigtunafjärden nära Våfflan och Strandpromenaden.

Isen i Sigtuna är just nu svag, och kommunen uppmanar allmänheten att vara försiktig, särskilt vid Våfflan där ett arbete ute på isen har påbörjats. Det milda vädret gör att isen kan vara osäker för både gångtrafikanter och skridskoåkare. För att öka säkerheten kommer avspärrningar att sättas upp i olika etapper – först spärras ett gult område av fredagen den 21 februari, och därefter spärras ett rött område av under måndagen och tisdagen den 24–25 februari. Arbetet på isen och i vattnet kommer sedan att fortsätta under hela vintern. Kommunen uppmanar alla att respektera avspärrningarna och vara försiktiga.