Vanadis Energy etablerar batterifabrik i Rosersberg
Vanadis Energy planerar att bygga vad de kallar världens första gigafabrik för vanadin solid‑state‑batterier norr om Stockholm, med etablering i Rosersberg.
Företaget Vanadis Energy, som är en del av den internationella koncernen MK Plus, etablerar sig i Rosersberg med målet att producera avancerade vanadinbaserade solid‑state‑batterier. Fabriken ska ligga på platsen som tidigare tillhörde den konkursade batteriuppstickaren Enerpoly.
Målet är att snabbt skala upp produktionen och göra fabriken till en central del i Vanadis Energys satsning på energilagring och batteriteknik i Europa. Bolaget arbetar också med forskning och utveckling i samarbete med svenska forskningsaktörer för att vidareutveckla tekniken.
