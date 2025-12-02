Valsta med på polisens lista över utsatta områden

Valsta klassas som ett utsatt område i den nationella lägesbild som polisen presenterat för 2025. Samtidigt visar flera tidigare utsatta områden i Stockholms län en positiv utveckling.

Polisens uppdaterade kartläggning av utsatta och särskilt utsatta områden innehåller ett nytt utsatt område för 2025, samtidigt som flera andra områden i Stockholms län bedöms ha förbättrats. Enligt polisen är uppdelningen av tidigare större områden något som länge efterfrågats lokalt för att kunna genomföra mer riktade insatser.

Rapporten bygger vartannat år på lokala bedömningar där faktorer som öppen narkotikahandel, hot och våld i offentlig miljö samt de boendes benägenhet att samarbeta i rättsprocesser vägs in. Polisen lyfter att antalet skjutningar minskat, samtidigt som sprängningar fortsatt utgör en utmaning.

I Valsta konstateras att läget fortfarande kräver långsiktiga insatser. Enligt Sigtuna kommun och lokalpolisen har dock arbetet under det senaste året lett till märkbara resultat. Den ökade närvaron i området har bland annat lett till att drogförsäljning förflyttats, vilket uppges ha bidragit till en ökad trygghet. Statistiken som Sigtuna kommun har tillgång till visar också att flera brottskategorier minskat i Valsta jämfört med tidigare perioder: bilbränder har mer än halverats, vapenbrotten har minskat med en tredjedel och anmälningar om olaga hot har gått ned med omkring 20 procent.