Valdeltagandet minskade i Sigtuna kommun – trend bruten

Valdeltagandet i Sigtuna kommun sjönk i senaste riksdagsvalet och bröt därmed en lång uppåtgående trend, enligt siffror som Newsworthy tagit fram.

I valet 2022 röstade 24 474 personer i kommunen, vilket motsvarar ett valdeltagande på 77,4 procent. Det är en tydlig minskning jämfört med 2018 då 82,9 procent röstade. Det är också den lägsta nivån i Sigtuna sedan 2002, rapporterar Newsworthy.

Totalt väntas 34 980 invånare i kommunen vara röstberättigade i höstens val.

Sigtuna hade ett av de lägre valdeltagandena i landet 2022 och placerade sig på sjätte plats från botten bland Sveriges kommuner.

Skillnaderna inom kommunen är stora. I Odensala röstade 87,9 procent, medan valdeltagandet i Nymärsta var betydligt lägre, 51,3 procent.

I Stockholms län låg valdeltagandet på 82,5 procent, medan snittet i hela landet var 84,2 procent, enligt Newsworthy.