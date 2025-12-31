Foto: Arkivbild

Vädervarning för snö under nyårsdagen

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för snöfall som berör Sigtuna kommun under torsdag morgon och förmiddag.

Vädervarningen gäller den 1 januari mellan klockan 06.00 och 12.00 och omfattar nordöstra Svealand. Enligt SMHI väntas ett lågtryck föra med sig snöfall som lokalt kan ge mellan 7 och 11 centimeter snö. Samtidigt väntas blåsigt väder med sydliga vindar i Stockholmsområdet.

Snöfallet kan medföra besvärliga trafikförhållanden med halka, nedsatt sikt och snörök. SMHI uppger att restider kan bli längre och att det finns risk för trafikolyckor eller stillastående fordon på vägarna. Även kollektivtrafiken kan påverkas med förseningar eller inställda avgångar.

Vid temperaturer kring noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar.

Av Erik Karlsson

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.