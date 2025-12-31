Vädervarning för snö under nyårsdagen

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för snöfall som berör Sigtuna kommun under torsdag morgon och förmiddag.

Vädervarningen gäller den 1 januari mellan klockan 06.00 och 12.00 och omfattar nordöstra Svealand. Enligt SMHI väntas ett lågtryck föra med sig snöfall som lokalt kan ge mellan 7 och 11 centimeter snö. Samtidigt väntas blåsigt väder med sydliga vindar i Stockholmsområdet.

Snöfallet kan medföra besvärliga trafikförhållanden med halka, nedsatt sikt och snörök. SMHI uppger att restider kan bli längre och att det finns risk för trafikolyckor eller stillastående fordon på vägarna. Även kollektivtrafiken kan påverkas med förseningar eller inställda avgångar.

Vid temperaturer kring noll grader finns dessutom risk för störningar i el- och telenät, särskilt i områden med luftburna ledningar.