Trafikolycka norr om Sigtuna

En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.

Räddningstjänst var på plats och ett körfält spärrades av under insatsen. Vägen var till en början helt avstängd men blev senare framkomlig. Olyckan inträffade vid Vassundavägen, i korsningen mellan länsväg 925 och väg 263.

Polisen uppgav att tre fordon var inblandade och att flera personer färdades i bilarna. Skadeläget var oklart i nuläget.

Enligt Trafikverket var påverkan på trafiken mycket stor och störningarna beräknades pågå till omkring klockan 17.30. Vid 18.10 var det upprensat på platsen och vägen framkomlig igen.

Uppdaterad 18.32

Av redaktion@marsta.nu
