Trafikolycka norr om Sigtuna

En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.

Räddningstjänst var på plats och ett körfält spärrades av under insatsen. Vägen var till en början helt avstängd men blev senare framkomlig. Olyckan inträffade vid Vassundavägen, i korsningen mellan länsväg 925 och väg 263.

Polisen uppgav att tre fordon var inblandade och att flera personer färdades i bilarna. Skadeläget var oklart i nuläget.

Enligt Trafikverket var påverkan på trafiken mycket stor och störningarna beräknades pågå till omkring klockan 17.30. Vid 18.10 var det upprensat på platsen och vägen framkomlig igen.