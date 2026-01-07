Trafikolycka norr om Sigtuna

En trafikolycka med flera fordon inträffade på väg 263 norr om Sigtuna. Olyckan skedde på sträckan mellan Haga och Sigtuna och påverkade trafiken i båda riktningarna.
Räddningstjänst var på plats och ett körfält spärrades av under insatsen. Vägen var till en början helt avstängd men blev senare framkomlig. Olyckan inträffade vid Vassundavägen, i korsningen mellan länsväg 925 och väg 263.
Polisen uppgav att tre fordon var inblandade och att flera personer färdades i bilarna. Skadeläget var oklart i nuläget.
Enligt Trafikverket var påverkan på trafiken mycket stor och störningarna beräknades pågå till omkring klockan 17.30. Vid 18.10 var det upprensat på platsen och vägen framkomlig igen.
Blåljus Polisen varnar för en ökning av bedrägeriförsök mot äldre i Stockholms län. Samtidigt har ett äldre par i Valsta i Märsta utsatts för grov stöld efter att okända personer tagit sig in i deras bostad.
Nyheter En ny vädervarning har utfärdats med risk för lokalt kraftiga snöbyar som kan påverka Sigtuna kommun under måndagen. Snöfallet kan ge besvärliga förhållanden i trafiken och störningar i kollektivtrafiken.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.