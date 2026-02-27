Foto: Pressbild

Terrorhäktad kopplas till internationell våldsgrupp

Den 20-årig man med koppling till Märsta som har häktats av Attunda tingsrätt misstänks för deltagande i en högerextrem terroristorganisation.

Mannen greps under mellandagarna och har sedan dess varit misstänkt i ett ärende som rör Sveriges säkerhet, enligt uppgifter som tidigare lämnats till TV4 Nyheterna. Åklagare har uppgett att han funnits på Säkerhetspolisens radar sedan en tid tillbaka.

Enligt Expos granskning ska den häktade ha varit drivande i att bygga upp en svensk gren av den nazistiska våldsgruppen Maniac Murder Cult. Gruppen är internationellt känd och terrorstämplad i bland annat Kanada och Storbritannien.

Expo uppger att mannen ska ha försökt rekrytera personer via sociala medier och att propaganda kopplad till organisationen förekommit i närheten av hans bostad i Märsta.

Förundersökningsledaren har inte velat kommentera uppgifterna och hänvisar till förundersökningssekretess. Även Säkerhetspolisen avstår från att uttala sig.

Av Erik Karlsson

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.

Risk för ishalka i Sigtuna kommun

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll klockan 19.00 till torsdag morgon klockan 10.00.

A-traktorer ökar i kommunen

Nyheter Antalet A-traktorer i Sigtuna kommun har ökat de senaste åren, enligt statistik som Newsworthy sammanställt med uppgifter från Transportstyrelsen.