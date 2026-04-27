Tekniska problem tvingade två Norwegianplan till Arlanda

Två flyg från Norwegian fick under dagen styras om till Arlanda flygplats efter tekniska problem, enligt Aftonbladet.

Det ena planet skulle lyfta från Arlanda mot Malaga, men avgången avbröts. Passagerarna, omkring 150 personer, får i stället resa vidare med ett ersättningsflyg, rapporterar Aftonbladet. Samtidigt tvingades ett annat plan, på väg från Helsingfors till London, att landa på Arlanda.

Flygbolaget uppger att det handlar om två skilda händelser och att felen inte är av samma typ. Situationen beskrivs som lugn, men har orsakat förseningar i trafiken.