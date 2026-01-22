Störningar i pendeltågstrafiken vid Märsta

Pendeltågstrafiken på linje 41 påverkas av förseningar på grund av ett signalfel vid Märsta. Felet gör att tåg kan bli försenade, ställas in eller köra förbi vissa stationer med kort varsel.
Någon prognos för när trafiken är helt återställd finns i nuläget inte, men normalt brukar liknande fel ta omkring en timme att åtgärda. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via plattformsskyltar och utrop. Tågen går sedan kl 17 enl tidtabell, men med mindre störningar.
Politik Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Notiser Molly är det vanligaste hundnamnet i Sigtuna kommun, precis som i landet som helhet. Det visar ny statistik från Jordbruksverket, sammanställd av Newsworthy. Samtidigt sticker två namn ut lokalt – Emma och Lucy.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.