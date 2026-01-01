Storm över sigtunaFoto: Insändarbild

Stormen Anna drar in över kommunen

Stormen Anna drar in över kommunen under nyårsdagen och det blir kraftigt snöfall och hård sydostlig.

Snöfallet är bitvis intensivt och i kombination med vinden bildas drivsnö, vilket ger mycket begränsad sikt och besvärliga vägförhållanden. Trafikverket varnar i nuläget för halka på samtliga större vägar i kommunen och uppmanar trafikanter att anpassa hastigheten efter väglag och sikt.

Väderläget påverkar framkomligheten och restiderna blir längre, samtidigt som det finns risk för trafikolyckor och stillastående fordon. Kollektivtrafiken riskerar förseningar eller inställda avgångar. Snöfallet väntas avta under eftermiddagen, då även inslag av regn kan förekomma. Totalt kan 7–12 centimeter snö falla, lokalt upp mot 15 centimeter.

Vid 15.30-tiden är det besvärligt väglag men det är lugnt i trafiken.

Uppdaterad 15.30

Av Erik Karlsson
