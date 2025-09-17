Storbråk på skolgård – polis kallades till platsen
Polisen larmades på onsdagseftermiddagen till en skola i Valsta efter uppgifter om ett större bråk på skolgården.
Larmet kom strax före klockan 17 och enligt polisen var situationen rörig med flera ungdomar på plats. Händelseförloppet är ännu inte helt klarlagt, rapporterar unt.se
Ingen skadad person påträffades, men en anmälan om misshandel har upprättats. Under torsdagen ska polisen samtala med skolpersonal för att försöka få en tydligare bild av vad som inträffat, skriver unt.se.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.