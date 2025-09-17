Storbråk på skolgård – polis kallades till platsen

Polisen larmades på onsdagseftermiddagen till en skola i Valsta efter uppgifter om ett större bråk på skolgården.

Larmet kom strax före klockan 17 och enligt polisen var situationen rörig med flera ungdomar på plats. Händelseförloppet är ännu inte helt klarlagt, rapporterar unt.se

Ingen skadad person påträffades, men en anmälan om misshandel har upprättats. Under torsdagen ska polisen samtala med skolpersonal för att försöka få en tydligare bild av vad som inträffat, skriver unt.se.