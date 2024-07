Stor risk för skogsbrand under måndagen

SMHI har utfärdat en brandriskvarning för Sigtuna kommun den 29 juli, mellan klockan 10.00 och 18.00.

Risken för bränder i skog och mark bedöms vara stor eller mycket stor under måndagen. Detta innebär att skogsbränder kan uppstå lätt på grund av eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag, och att de kan sprida sig snabbt i skog och mark. Det är därför av yttersta vikt att vara mycket försiktig vid all typ av eldning utomhus, och det är vanligt att eldningsförbud utfärdas under sådana förhållanden. Även om lokala skurar kan ha dämpat risken något, kvarstår varningen för de östra delarna av Götaland och Svealand.