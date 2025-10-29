Socialdemokraternas skuggbudget – Förslag på skola, äldreomsorg och kultur

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.

— Vår budget innebär en ny riktning framåt för Sigtuna kommun där varje skattekrona används där den gör störst nytta. I vår budget görs stora satsningar på skola, föreningslivet och äldreomsorgen vilket skapar bättre förutsättningar för människor i hela kommunen, säger Marie Axelsson (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna riktar samtidigt kritik mot den budget som den moderatledda kommunledningen presenterade förra veckan.

— Mitt i en lågkonjunktur där både välfärden och föreningslivet vädjar efter stöd väljer Moderaterna att göra sin största satsning på en skattesänkning. Man märker att idéerna börjar ta slut efter åtta år vid makten. De är trötta helt enkelt, säger Marie Axelsson (S).

I skuggbudgeten föreslår partiet satsningar på utbildning som omfattar 31 miljoner kronor mer än kommunledningens förslag. Pengarna ska bland annat användas till ett tvålärarsystem på lågstadiet, en sommarjobbsgaranti för gymnasieelever i årskurs 1 och 2 samt till att öka andelen förskollärare.

— Vi måste ge våra barn en bättre start i livet och samtidigt skapa fler vägar till jobb för våra unga. Dessa investeringar som stärker skolan, ökar tryggheten i klassrummen och ger fler ungdomar chansen att ta klivet ut i arbetslivet kostar lika mycket som moderaternas skattesänkning, säger Marie Axelsson (S).

Inom äldreomsorgen vill partiet satsa 11 miljoner kronor mer än kommunledningen. Det handlar bland annat om att införa en boendegaranti för alla över 85 år, anställa aktivitetsvärdar och införa gratis trygghetslarm.

För barn och unga vill Socialdemokraterna införa en kostnadsfri idrottsskola, införa syskon- och ämnesrabatt inom kulturskolan samt dubbla stödet till föreningslivet.

Bland investeringarna i budgetförslaget finns planer på en ny ishall, en fullstor fotbollshall, renovering och utbyggnad av Vikingahallen samt en konstfrusen isbana i Rosersberg. Partiet vill även rusta upp kommunens cricketplan, genomföra PFAS-sanering och stärka krisberedskapen.

— Den moderatledda kommunledningens investeringar räcker varken till dagens behov eller till den framtid vi går till mötes. Föreningarna behöver anläggningar som håller i decennier och en krisberedskap som fungerar när samhället sätts under press. Där brister kommunledningens budget idag, säger Marie Axelsson (S).