Socialdemokraterna toppar historiken – starkaste valresultatet i Sigtuna

Socialdemokraterna står för det starkaste valresultatet som noterats i Sigtuna kommun.

I valet 1982 fick partiet 46,4 procent av rösterna, vilket fortfarande är rekord, enligt en sammanställning från Newsworthy.

Sedan 1973 har totalt 13 partier haft representation i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har dominerat under större delen av perioden och varit största parti i 13 av de senaste 15 valen. I det senaste valet 2022 landade partiet på 29 procent och blev näst störst.

Moderaterna är i dag största parti i kommunen. I valet 2022 fick partiet 30,7 procent av rösterna, en minskning jämfört med 2018 då de nådde sitt bästa resultat hittills med 32,4 procent. Trots det har Moderaterna bara varit största parti i två av de senaste 15 valen.

Flera partier har haft sina toppar längre tillbaka i tiden. Centerpartiet fick exempelvis 23,4 procent redan 1973, medan Liberalerna då låg på 12 procent. Vänsterpartiets bästa resultat kom 1998 med 7 procent, samma år som även Kristdemokraterna nådde sin topp på 5,5 procent.

Sverigedemokraterna gjorde sitt starkaste val i Sigtuna så sent som 2022 med 13,8 procent. Miljöpartiet hade sitt bästa resultat 2014 med 5,9 procent.

Även lokala partier har haft en roll i kommunen. Samling för Sigtuna finns representerat i dag, medan partier som Ny Demokrati, Aktion för Sigtuna kommun och Solidaritetspartiet haft mandat under tidigare mandatperioder.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91
