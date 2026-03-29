Skadegörelse fortsatt vanligt brott

Polisen registrerade 158 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 12, rapporterar Newsworthy.

Av anmälningarna rörde 67 brott som ska ha inträffat under just den veckan. Därutöver registrerades även 29 övriga ärenden. Skadegörelse fortsätter att vara en av de vanligaste brottstyperna i kommunen. Sett över de senaste fyra veckorna toppar den kategorin statistiken, med totalt 670 registrerade ärenden. Statistiken bygger på polisens dygnslista och omfattar anmälningar mellan 16 och 22 mars. Vissa typer av brott, bland annat allvarliga våldsbrott, ingår inte i underlaget.