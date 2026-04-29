Ska du ordna valborgseld? Här är det viktigaste

Ska du anordna en valborgseld på allmän plats i Sigtuna behöver du söka tillstånd hos polisen. Elden ska placeras minst 50 meter från byggnader och vegetation och får inte vara för stor. Rensa marken runtom från torrt gräs och använd bara rent material som trä och papper – inget skräp eller behandlat virke. Du som arrangör ansvarar för att elden bevakas tills den är helt släckt och att det finns släckutrustning på plats. Vid eldningsförbud eller hög brandrisk får elden inte tändas. Notera att det råder varning för gräsbränder under hela Valborg pga torra marker.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.