Ska du ordna valborgseld? Här är det viktigaste

Tillstånd krävs – och säkerheten är ditt ansvar.

Ska du anordna en valborgseld på allmän plats i Sigtuna behöver du söka tillstånd hos polisen. Elden ska placeras minst 50 meter från byggnader och vegetation och får inte vara för stor. Rensa marken runtom från torrt gräs och använd bara rent material som trä och papper – inget skräp eller behandlat virke. Du som arrangör ansvarar för att elden bevakas tills den är helt släckt och att det finns släckutrustning på plats. Vid eldningsförbud eller hög brandrisk får elden inte tändas. Notera att det råder varning för gräsbränder under hela Valborg pga torra marker.