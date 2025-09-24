Sigtunamodellen lanseras mot antisemitism i skolan

Sigtuna kommun har tagit fram en ny satsning mot antisemitism i skolorna. Arbetet sker i samarbete med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och går under namnet Sigtunamodellen.

Under onsdagen och torsdagen genomfördes föreläsningar för all skolpersonal, både i kommunala och fristående skolor. Modellen består av tre delar: en högskolekurs på 7,5 poäng för lärare, föreläsningar för samtliga anställda i skolan samt aktiviteter för elever i vissa årskurser i samarbete med Sigtuna Museum.

Enligt kommunen är modellen den första i sitt slag i Sverige och syftar till att stärka arbetet mot antisemitism i både grund- och gymnasieskolan.

– Efter Hamas avskyvärda terrorattack i Israel den 7 oktober 2023 har en underliggande och omfattande antisemitism kommit upp till ytan i Sverige, även i skolan. Antisemitismen är en skamfläck för vårt samhälle och måste motarbetas i alla lägen. För att stärka arbetet med att motverka och bekämpa antisemitismen gör Sigtuna kommun därför den riktade satsningen som nu ligger till grund för Sigtunamodellen, säger Mattias Askerson (M), Kommunstyrelsens ordförande.