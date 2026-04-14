SAS.plan avbröt start från Arlanda

Ett SAS-plan tvingades avbryta starten från Arlanda vid lunchtid på måndagen efter ett tekniskt larm, enligt Expressen.

Flygplanet var på väg mot Köpenhamn och hade påbörjat starten när piloterna avbröt lyftet. Den främre delen av planet hade redan lämnat marken när beslutet togs och planet bromsades kraftigt på landningsbanan.

Efter händelsen kördes planet tillbaka till gaten och passagerarna fick lämna flygplanet. Resenärerna erbjöds ombokning till andra avgångar.

Enligt flygbolaget rörde det sig om en så kallad avbruten start efter att ett system larmat. Planet har efteråt tagits ur drift för kontroll.

Händelsen beskrivs som ovanlig och orsaken utreds, rapporterar Expressen.