Så många ska mönstra från kommunen

Antalet unga som kallas till mönstring ökar i Sigtuna kommun. I år kallas 173 personer från kommunen, vilket är det högsta antalet sedan värnplikten återinfördes 2017, enligt statistik från Plikt- och prövningsverket.

Totalt i Sverige kallas omkring 30 000 personer födda 2008 till mönstring. Av dessa kommer 173 från Sigtuna enligt Newsworthy. Det innebär att nästan var fjärde person i årskullen i kommunen får en kallelse, vilket är ungefär samma andel som i Stockholms län och i riket som helhet.

Antalet kallade från Sigtuna har ökat varje år sedan 2018, som är det första året med statistik på kommunnivå. Jämfört med 2025 är det 42 fler personer från kommunen som kallas i år. Totalt från Stockholms län kallas 7 137 personer.

Drygt en fjärdedel kvinnor

Av de 173 personer som kallas från Sigtuna är 45 kvinnor, vilket motsvarar 26 procent. Det är fler kvinnor i absoluta tal än tidigare år, även om andelen var högre 2018 då 48 procent av de kallade var kvinnor. I hela landet är andelen kvinnor bland de mönstrande 28 procent.

32 från Sigtuna antogs i fjol

Nästan alla som fyller 18 år under året måste först fylla i ett mönstringsunderlag, en webbenkät med omkring 40 frågor om bland annat hälsa, skolgång och fysisk förmåga. I år omfattade enkäten cirka 110 000 ungdomar i Sverige och nästan 98 procent svarade.

Av dem kallas omkring 30 000 vidare till mönstring. Den som inte blir kallad kan också själv ansöka om att få mönstra.

Under 2025 skrevs 32 personer från Sigtuna in till någon av Försvarsmakten grundutbildningar. Av dessa var 25 män och sju kvinnor. De flesta, 29 personer, antogs efter att först ha kallats till mönstring.