Så många anmälningar upprättades förra veckan

Polisen har registrerat 184 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 37.

Av dessa anmälningar gäller 91 händelser som ska ha inträffat just under veckan, medan resterande avser tidigare tidpunkter. Brotten fördelar sig över flera olika kategorier, där de vanligaste redovisas i en sammanställning.

Enligt Newsworthy handlar det utöver dessa brottsanmälningar även om 39 övriga ärenden som polisen registrerade i kommunen under samma period.