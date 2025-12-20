Så går kollektivtrafiken under jul och nyår

Jul- och nyårshelgerna innebär ändrade tidtabeller och glesare trafik i kollektivtrafiken. Framför allt julafton påverkas resandet.

SL går över till helg- och lovtrafik mellan den 22 december och 6 januari, enligt SL. Under perioden körs färre turer eftersom skolorna har jullov och många är lediga. Resenärer uppmanas att planera sina resor i förväg.

Julafton är den dag då trafiken påverkas mest, särskilt efter klockan 15, då stora delar av trafiken går med glesare avgångar och tunnelbanan kör utan nattrafik. Även vissa pendelbåtar ställs in under sen eftermiddag och kväll.

Under juldagen, annandag jul och nyårsdagen går trafiken i huvudsak som på helgdagar. På vardagarna mellan helgerna, som den 22–23 samt 29–30 december, körs trafiken i stort sett som vanligt, men med något glesare rusningstrafik.

På nyårsafton går trafiken som en lördag, och i centrala Stockholm påverkas vissa busslinjer sent på kvällen på grund av avstängningar.