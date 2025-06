Resandet ökar på Arlanda – över 300 000 väntas resa i veckan

Sommarens semestertrafik är i full gång på Arlanda. Med en kraftig ökning av resenärer denna vecka väntas över 300 000 personer resa från flygplatsen – betydligt fler än tidigare veckor. Det ökade trycket har lett till köbildning, bland annat vid incheckningen hos SAS.

Det är högsäsong för resor på Arlanda den här veckan, med ett stort antal semester- och charterresenärer, liksom deltagare på väg till Almedalsveckan rapporterar Aftonbladet. Enligt Swedavia väntas över 300 000 resenärer avresa från flygplatsen under veckan, vilket innebär ett ökat resandetryck med mellan 4 000 och 6 000 fler avresande per dygn jämfört med tidigare veckor. Under lördagsmorgonen uppstod långa köer till SAS incheckning. Swedavia bekräftar att väntetiderna var långa hos ett av flygbolagen, men hänvisar vidare till flygbolaget för information om hur resenärerna påverkades.