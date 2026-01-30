Privatperson räddade barn i branden

En privatperson räddade under onsdagskvällen ett barn ur en brinnande lägenhet i Norrbacka i Märsta.
Larmet om lägenhetsbranden inkom till SOS Alarm via 112. Vid tillfället befann sig ett barn i lågstadieåldern ensam i bostaden. En privatperson krossade ett fönster till lägenheten och lyckades få ut barnet.
I samband med händelsen spontanutrymde flera personer från fastigheten. Inga personskador rapporterades. Under räddningsarbetet anlände barnets förälder till platsen.
Det var inledningsvis oklart hur branden startat och hur den skulle rubriceras. Vid 22.41 uppgav polisen att händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet.
